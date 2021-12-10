Прямой эфир
Мир
Минфин США ввел санкции за связи с КНР, Мьянмой, КНДР и Бангладеш
Мир
Глава МИД Литвы подал в отставку из-за транзита белорусских грузов
Мир
Ангела Меркель решила написать автобиографию
Общество
Депутат Миронов предложил ежегодно выплачивать пенсионерам 13-ю пенсию
Армия
Истребитель Су-30 сопроводил самолет-разведчик США над Черным морем
Общество
Пробки в Москве достигли 10 баллов из-за гололедицы
Мир
В США заявили о праве украинского судна на проход в Керченском проливе
Мир
Журналистам Муратову и Ресса вручили Нобелевскую премию мира
Политика
Госдуме предложили ввести штрафы за ненадлежащее содержание животных
Экономика
ФАС допустила удержание цены бензина в 2022-м в пределах инфляции из-за демпфера

Тамбовский техникум оштрафовали за сорняки на участке

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Моршанске Тамбовской области многоотраслевой техникум заплатил штраф за сорняки на участке. Региональный Россельхознадзор выявил нарушения во время проверки.

Выяснилось, что в пользовании техникума в целях образовательного процесса находятся земли сельхозназначения. Общая площадь участка составляет 357 га. Однако он весь зарос сорняками и кустарниками. Это является нарушением целевого использования земель этой категории, сообщает ИА «ОнлайнТамбов.Ру» со ссылкой на ведомство.

Администрацию техникума оштрафовали на 50 тыс. рублей. Выдано представление об устранении нарушений. Процесс находится на контроле Россельхознадзора.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021