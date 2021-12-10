Тамбовский техникум оштрафовали за сорняки на участке

В Моршанске Тамбовской области многоотраслевой техникум заплатил штраф за сорняки на участке. Региональный Россельхознадзор выявил нарушения во время проверки.

Выяснилось, что в пользовании техникума в целях образовательного процесса находятся земли сельхозназначения. Общая площадь участка составляет 357 га. Однако он весь зарос сорняками и кустарниками. Это является нарушением целевого использования земель этой категории, сообщает ИА «ОнлайнТамбов.Ру» со ссылкой на ведомство.

Администрацию техникума оштрафовали на 50 тыс. рублей. Выдано представление об устранении нарушений. Процесс находится на контроле Россельхознадзора.