Политолог оценил итоги заседания Путина с СПЧ

Генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК), политолог Дмитрий Орлов оценил итоги заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) с участием президента России Владимира Путина, которое состоялось накануне, 9 декабря.

По словам эксперта, в ходе встречи глава государства подтвердил готовность к длительному и расширенному диалогу с общественностью по поводу соблюдения прав человека.

«Готовность слушать и слышать собеседника у Путина максимальная. При этом для него характерны неприятие популизма и агрессии, способность принимать адекватные решения — по коррекции закона о СМИ-иноагентах, например. Путин вновь демонстрирует, что он крупный политик, учитывающий большинство интересов, на самом деле президент всех россиян», — подчеркнул Орлов.

9 декабря президент провел встречу с членами СПЧ. В ходе мероприятия были затронуты такие важные темы, как ситуация с мигрантами в РФ, утечки персональных данных, участившиеся случаи мошенничества, помощь бездомным, пытки в колониях, домашнее насилие и другие.

Помимо прочего глава государства прокомментировал широко обсуждаемый в обществе законопроект о QR-кодах в общественных местах и на некоторых видах транспорта. Он подчеркнул, что законопроект носит рамочный характер и должен быть проработан в том числе с регионами.