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Детсады в Орске оштрафовали за экономию на детском питании

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Прокуратура и Роспотребнадзор установили факты нарушений в детских садах Орска. Все они касаются сферы питания.

Во время проверки выяснилось, что в учреждениях экономили на питании. На завтрак дети не получали куриные яйца, второй завтрак был без фруктов. На обед не было салатов. К нормам выдачи хлеба у прокуроров также возникли вопросы, пишет 56orb.ru.

Кроме того, в городских детских садах неправильно хранились продукты питания и полуфабрикаты. В некоторых учреждениях своевременно не утилизировались просроченные продукты, в том числе крупы, а фрукты покупались в малом количестве.

Сейчас все нарушения уже устранены. Виновные заведующие детскими садами оштрафованы.

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