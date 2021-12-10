Жительницы Алтайского края взяли кредиты для мошенников на 2 млн рублей

В Алтайском крае мошенники обманули женщин, решивших быстро заработать деньги на инвестициях. По данным УМВД по региону, три жительницы Бийска решили открыть для себя новые возможности обогащения и искали информацию в интернете.

«Нашли объявления о возможности приумножить капитал на инвестициях, взяли кредиты и вложили деньги. В результате вывести денежные средства уже не смогли, а консультанты перестали выходить на связь», — рассказали в ведомстве.

В итоге женщины потеряли около 2 млн рублей, которые придется вернуть в банк вместе с процентами, передает altapress.ru.

В случае столкновения с финансовым мошенничеством (в том числе со злоумышленниками, которые используют методы социальной инженерии для кражи денег со счетов) в полицию обращались лишь 9% россиян. Таковы результаты опроса, проведенного банком «Открытие» (есть у «Известий»). Еще 23% респондентов в этом случае обращались в свой банк и лишь 1% — в суд. 43% населения не предпринимали никаких действий, а оставшиеся 24% россиян вовсе не сталкивались с мошенничествами.

Чаще всего телефонные мошенники звонят россиянам или направляют им SMS от имени финансовых организаций — с таким сценарием столкнулся 61% россиян, выяснили аналитики банка.