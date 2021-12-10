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Минфин США ввел санкции за связи с КНР, Мьянмой, КНДР и Бангладеш

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Минфин США вводит санкции за связи с КНР, Мьянмой, КНДР и Бангладеш, ограничения касаются организаций и 15 физлиц. Об этом говорится в заявлении ведомства, опубликованном 10 декабря.

Ранее, 4 ноября, руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс заявил, что Соединенные Штаты остаются привержены режиму санкций против КНДР и призывают остальные страны — члены ООН к тому же. По его словам, цель заключается в полной денуклеаризации Корейского полуострова. Он также призвал власти КНДР «воздержаться от провокаций и вступить в дискуссию».

До этого, 20 октября, комитет сената США по международным отношениям одобрил законопроект о введении санкций в отношении ряда лиц КНР. Сообщалось, что они «участвуют в определенных действиях, связанных с территориальными спорами в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях».

17 мая минфин США ввел санкции против членов государственного административного совета Мьянмы и ряда министров. В начале апреля МИД РФ заявил, что попытки ряда государств оказывать санкционное давление на действующее руководство Мьянмы «крайне опасны».

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