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Песков назвал инцидент с украинским кораблем «Донбасс» в Керченском проливе провокацией

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Действия украинского корабля «Донбасс», который двигался в сторону Керченского пролива, лишний раз демонстрируют опасность таких провокаций. Об этом в пятницу, 10 декабря, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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«Произошедшее лишний раз показывает, наверное, потенциальный вред и потенциальную опасность, которая может проистекать из таких провокационных действий», — сказал он журналистам.

По словам представителя Кремля, об этом не раз говорил российский лидер Владимир Путин, уточняет «Газета.Ru».

Инцидент с украинским кораблем произошел накануне. В ФСБ РФ сообщили, что корабль управления «Донбасс» ВМС Украины, находящийся в акватории Азовского моря, двигался в сторону Керченского пролива, приблизившись к нему на 18 морских миль. В ведомстве подчеркнули, что эти действия создали угрозу безопасности мореплавания.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова также назвала провокацией действия украинского корабля. Причем речь идет не о единичной провокации, а о комплексе провокативных действий вокруг границ РФ, подчеркнула дипломат.

Политолог Виктор Бурлаков, в свою очередь, заявил «Известиям», что инцидент с приближением корабля ВМС Украины к Керченскому проливу усложнит отношения между двумя странами. По его словам, это событие можно рассматривать и как провокацию, и как попытку проверить на прочность пограничные войска России.

Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди заявила, что инцидент должен стать предметом экстренного рассмотрения в Совете Безопасности ООН. Провокации происходят на фоне непрекращающихся активных шагов России по укреплению международной безопасности, отметила она.

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