США будут препятствовать Ирану в создании ядерного оружия

В Пентагоне сообщили, что США не допустят создания Ираном ядерного оружия. Министры обороны Израиля и США встретились в Вашингтоне. Белый дом заявил о готовности обеспечить безопасность Израиля, передает телеканал «Известия». Стороны обсудили реализацию ракетной программы. Сотрудничество в сфере обороны решено продолжить для поддержания региональной безопасности.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.