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Оренбуржец спас на пожаре жену и восьмерых детей

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Житель села Никольское Оренбургской области спас из пожара свою жену и восьмерых детей. Никто не пострадал.

Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного около 5 часов утра 9 декабря. Загорелся дом, в котором проживали 10 человек. В момент пожара родители и восемь их детей спали внутри помещения.

От шума проснулся глава семейства. Мужчина открыл дверь и увидел, что стена дома горит. В помещении сработали автономные пожарные извещатели. Мужчина разбудил супругу, и они через окно эвакуировали детей из горящего дома.

В результате огонь повредил стены, перекрытие, перегородки и имущество, находящееся внутри помещения. Площадь пожара составила 96 кв. м, сообщает РИА «Оренбуржье» со ссылкой на региональный главк МЧС.

По предварительным данным, причиной пожара стал недостаток конструкции и изготовления электрического оборудования.

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