Эксперт спрогнозировал эффект от возможной корректировки демпфера цен на бензин

Демпферный механизм, скорее всего, будет в очередной раз скорректирован, но без снижения налогов для нефтяных компаний эта реформа даст лишь временный эффект. Об этом заявил «Известиям» 10 декабря Станислав Митрахович, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве России, комментируя прогноз ФАС об удержании цены бензина в 2022 году в пределах инфляции из-за демпфера.

Специалист подчеркнул, что России с учетом большого количества автотранспортных перевозок можно было бы «немного пожертвовать» частью налоговых сборов, чтобы стимулировать потребление бензина, тем самым «помогая развитию бизнеса».

Ранее в этот же день в кулуарах Международного энергетического форума замглавы Федеральной антимонопольной службы Виталий Королев заявил, что принятые правительством меры позволят удержать цену бензина на автозаправках (АЗС) в следующем году в пределах инфляции, но в опте этого можно достичь при корректировке демпфера. По его словам, меры, предлагаемые сейчас, вместе с мерами, связанными с субсидированием поставок топлива на Дальний Восток, позволят сдерживать цену «достаточно эффективно».

При этом Митрахович отметил, что биржевые цены на топливо выросли больше, чем уровень инфляции в России.

Он рассказал, что ведутся «многолетние споры» о том, как этот демпфер корректировать — чтобы собиралось больше налогов или чтобы компаниям было легче работать на рынке нефтепродуктов.

«Правительство пытается отделаться перенастройкой отдельных сегментов, в частности демпфера», — посетовал эксперт.

По его словам, чтобы что-то сделать с ростом цен на топливо, надо «либо менять налоговую систему, уменьшать налоги на бензин, либо кардинально менять структуру отрасли, делать независимую нефтепереработку, выделять НПЗ из состава вертикально-интегрированных компаний, увеличивать там конкуренцию».

Как сообщил замглавы ФАС, ведомство уже направляло предложения по корректировке демпфера и по увеличению объемов обязательной продажи топлива на бирже. Сейчас эти вопросы обсуждаются, их доложили вице-премьеру Александру Новаку «на прошлой неделе в очередной раз».

17 ноября ФАС предложила не увеличивать индикативную цену в формуле демпфера на 5% в 2022 году и сократить ее максимально возможное превышение на торгах для выплаты демпфера — с 20 до 10%. Предлагалось изменить и расчет демпфера путем разделения оптовых цен на дизель на два показателя — лето/межсезонье и зима — и установить для них соответствующие требования.

За несколько дней до этого глава Минэнерго Николай Шульгинов заявил, что демпфирующий механизм для сглаживания колебаний топливных цен работает, несмотря на его критику со стороны участников рынка. Он подчеркнул, что без него «бензин был бы дороже рублей на 15».

3 ноября в пресс-службе правительства заявили, что динамика роста цен на российских автозаправках к середине IV квартала 2021 года находилась на уровне расчетной инфляции. Новак поручал проанализировать работу демпфера на бензин и дизель и изучить необходимость его корректировки на следующий год.

Демпфирующий механизм создали для сдерживания цен на топливо на внутреннем рынке в России. Так, если экспортная цена бензина и дизельного топлива выше условной внутрироссийской, то государство компенсирует нефтяникам часть этой разницы, чтобы они не повышали цены в стране. Если же российские цены выше экспортных, компании делятся с государством частью своей сверхприбыли от внутренних продаж топлива.