Врач рассказала о последствиях частого употребления спиртного для женщин

У склонных к частому употреблению спиртного женщин отечное лицо, мешки под глазами и тяжелые веки. Об этом в пятницу, 10 декабря, рассказала Пятому каналу дерматолог-косметолог Татьяна Баллирано.

«Крупное одутловатое, отечное лицо, а также серый землистый цвет лица с выраженным красным рисунком купероза выдают женщину. У нее тяжелые, набрякшие веки, достаточно выражены брыли и глубокие носогубные складки», — такие признаки «винного лица» перечислила медик.

Как отметила специалист, «винное лицо» может быть у человека, который пьет алкоголь два раза в неделю, например, во время уик-энда. При этом свой «выход» на лицо найдут любые алкогольные напитки. Ограничив потребление крепкого алкоголя, женщинам не скрыть признаки старения на лице, которые будут провоцировать другие напитки, например, пиво.

Кроме того, у любителей алкоголя около глаз появляются «гусиные лапки», расширяются поры, ослаблены лицевые мышцы, а на коже проступают мелкие морщинки.

«Такая симптоматика объясняется тем, что употребление алкоголя вызывает системные изменения в организме человека, оказывая влияние не только на кожу и близкие к ней сосуды, но и воздействуя на внутренние органы, такие как печень и почки, вызывает нарушения обмена веществ», — объяснила врач.

Отмечается, что забыть о «винном лице» помогут косметологические процедуры: фотоомоложение, мезотерапия, плазмотерапия, а также аппаратный массаж. Если поддерживать здоровый образ жизни, состояние кожи и самочувствие улучшатся, заключила Баллирано.

Ранее в этот день диетолог-нутрициолог Ирина Караева сообщила, что ежедневное употребление пива даже в малых дозах может нарушить функционирование мозга. По мнению специалиста, многие люди ошибаются, думая, что пару кружек этого алкогольного напитка не повредят здоровью.