Финал Открытого Кубка ФКС России пройдет 18-19 декабря

18 и 19 декабря в онлайн-формате пройдут матчи финального этапа Открытого Кубка ФКС России по компьютерному спорту, генеральным партнером которого выступает госкорпорация «Росатом». За победу в трех видах программы будут бороться лучшие киберспортсмены из России и других стран.

В рамках финального этапа пройдут соревнования по Dota 2 и Clash Royale, а также специальный турнир по Counter Strike: Global Offensive. Киберспортсмены поборются за общий призовой фонд в размере 3,5 млн рублей.

Финалисты по Dota 2:

X5 (ex-Falcon eSports);

ARCRED;

Lizard;

DisRespecT.

Финалисты по Clash Royale:

Даниэл Furia Бухтариев;

Тимур Emix Саттаров;

Владимир usik Усков;

Хизир Op I paradox Эрсимиков.

Финалисты по CS:GO:

INDE IRAE;

Free TON;

iNation (Сербия);

DNG (ex-xdddd).

Помимо этого госкорпорация «Росатом» выберет MVP (самого ценного игрока) по Dota 2. За это звание будут бороться участники из топ-3 команд финала, показавшие наилучший результат за последние шесть карт. Жюри оценит их игру по ряду критериев и по итогам вручит лучшему спортсмену особую награду.

«Это важный турнир для нас — как и все другие. Никто не хочет проигрывать, поэтому будем бороться за победу. Очевидно, что все уже научились играть в Dota 2, поэтому нас ждут сложные соперники, к каждому из которых мы готовимся отдельно. К сожалению, времени на тренировки сейчас практически нет, так как у каждого члена команды есть свой коллектив, выступающий в DPC-лигах. Но мы выложимся на полную», — команда DisRespecT, финалисты чемпионата России по компьютерному спорту.

«Второе место на прошлогоднем турнире меня сильно замотивировало, в этом году иду побеждать. Больше не планирую играть без подготовки, поэтому сейчас полностью погружаюсь в тренировочный процесс — готовлюсь к каждому сопернику отдельно. В этом году соперники стали еще серьезнее, они очень универсальные и конкурентные игроки, поэтому сложно сказать, кто именно дойдет до финала. Думаю, что всё решит подготовка», — Хизир Op|paradox Эрсимиков, финалист чемпионата России по компьютерному спорту – 2021.

Добавим, что в Открытом Кубке ФКС России по компьютерному спорту – 2021 приняли участие более 35 тыс. человек. Об актуальных новостях турнира и ходе матчей вы можете прочитать на официальном сайте соревнования.