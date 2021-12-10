Врач рассказал о способах сохранить психическое здоровье в мегаполисе

Сохранить психическое здоровье в мегаполисе помогут здоровый сон, правильная оценка своих возможностей, физические нагрузки и прогулки на свежем воздухе. Об этом в пятницу, 10 декабря, рассказал главный психиатр Москвы Георгий Костюк.

«Самым главным индикатором психического благополучия является сон. Он первым даёт сбой, у кого-то нарушается засыпание, у кого-то частые ночные пробуждения, у кого-то ранние пробуждения — он не может заснуть, а потом засыпает перед самым будильником, и он просыпается разбитым. Такие проявления встречаются довольно часто, и они, как правило, сами проходят по мере нормализации обстановки», — сообщил он в кулуарах городского фестиваля психопросвещения «PSYFEST 2021: сезонное обострение» «РИА Новости».

В случае, если в течение значимого периода нарушение сна не проходит, психиатр порекомендовал обратиться к специалистам. Он пояснил, что важно стремиться к тому, чтобы сон был 7-8 часов, кроме того, необходимо ложиться, пока не закончились сутки.

Также врач заявил, что не стоит прибегать к решению проблем с помощью алкоголя.

«Когда что-то происходит, есть какое-то неблагополучие, проблемы, алкоголь точно не помогает. Он немного уводит, затягивает, но потом накрывает с ещё большей силой», — пояснил Костюк.

По словам психиатра, к стрессу может привести и то, что человек стремится быть первым и проигрывает в этой гонке.

«Конечно, в 15-миллионном мегаполисе каждый не может быть лучшим, и не нужно быть каждому лучшим, каждый занимает то место, которое ему предназначено. А вот ориентация на то, что ты должен быть первым, создаёт стрессовую обстановку, и это дополнительный источник фрустрации, неблагополучия», — сказал Костюк.

Врач заявил о важности находить в этом вопросе внутренний баланс.

17 ноября психолог Денис Макаровский рассказал, как справиться со стрессом, не прибегая к употреблению алкоголя. Он подчеркнул, что алкоголь, психоактивные вещества и успокоительные могут снять симптомы нервного напряжения, но не решат проблему.

Психолог заявил, что прежде всего на помощь придет физическая активность, которая поможет израсходовать излишки адреналина и норадреналина. Периодические занятия спортом, прогулки и другие виды активности помогут повысить стрессоустойчивость организма, влияют на самочувствие и обеспечивают долговременный терапевтический эффект.

Кроме того, психолог отмечает, что важно научиться воспринимать ошибки как бесценный опыт и относиться к ним соответственно. Такой подход поможет в конечном счете добиться успеха с наименьшими потерями для нервной системы.