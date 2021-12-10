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Плату за землю возьмут с владельцев гаражей в Самаре

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В Самаре утвержден порядок определения платы за использование земельных участков, которые находятся в муниципальной собственности и на которых планируется строительство гаражей. Постановление опубликовано на сайте городской администрации.

Плата за использование земли под гаражи будет определяться по результатам аукционов исходя из кадастровой стоимости участков, пишет НИА «Самара».

Начальный размер платы по договору на строительство гаража определяется из расчета применения за год использования. При этом инвалидов освободят от платы за землю.

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