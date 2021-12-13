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Специалист перечислила опасные для здоровья фрукты

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Кандидат медицинских наук, терапевт и диетолог Римма Мойсенко рассказала, что в некоторых случаях употребление фруктов может навредить.

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Так, по словам специалиста, наибольшую опасность представляет входящая в состав сладких плодов фруктоза, чрезмерное потребление которой ведет к повышению уровня холестерина в крови, образованию токсичного висцерального жира и нарушению обмена веществ.

В беседе с радио Sputnik Мойсенко посоветовала отказаться от перезревших и мягких фруктов, которые содержат наибольшее количество фруктозы. Она отметила, что лучше выбрать жесткие плоды с наименьшим содержанием сока.

Кроме того, употребление непривычных для организма экзотических фруктов даже жестких может привести к аллергическим реакциям.

Также, по мнению Мойсенко, навредить могут фрукты, способные вызывать усиленное брожение в организме, например цитрусовые, виноград, черная смородина и крыжовник.

Люди, испытывающие проблемы с ЖКТ, должны вообще отказаться от фруктов и ягод, подчеркнула диетолог. Она рекомендует им съедать не более двух яблок и одной жесткой груши в неделю.

8 декабря врач-эндокринолог, врач-диетолог «СМ-Клиники», кандидат медицинских наук Оксана Михалева рассказала, чем опасно переедание мандаринов.

Специалист отметила, что избыточное потребление цитрусовых может приводить к образованию оксалатных солей в мочевыводящих путях, особенно при сопутствующем дефиците витамина Д, который встречается у 70% населения.

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