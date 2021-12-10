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Аналитики представили рейтинг самых дорогих туров 2021 года

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Российский туроператор Space Travel представил рейтинг самых дорогих туров, реализованных компанией в 2021 году. Результаты исследования имеются в распоряжении «Известий».

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Так, первое место в списке занял тур на Мальдивы для группы из трех человек — он обошелся отдыхающим в 17 млн 200 тыс. рублей. В стоимость отдыха вошло размещение на 12 ночей в двух отелях класса de luxe, романтический ужин на побережье и услуги CIP-Service, включая услугу лаундж-зоны в аэропорту и индивидуальное VIP-сопровождение туристов.

На втором месте оказался индивидуальный 364-дневный тур по ОАЭ, организованный для российской пары в осенние даты. Стоимость предложения составила 14,5 млн рублей.

Далее следует 35-дневный тур, организованный Space Travel для компании из трех человек на Мальдивы, стоимость которого составила 11,2 млн рублей. Помимо проживания в отеле класса de luxe в тур вошел индивидуальный трансфер класса люкс и услуги CIP-Service, включая VIP-встречу и VIP-проводы в аэропорту.

Четвертое место досталось туру на Сейшелы на весенние даты для семьи из трех человек (8,3 млн рублей). Для отдыха был выбран пятизвездочный отель на одном из курортов Сейшельских островов. Авиаперелет в стоимость данного предложения включен не был.

В 7,2 млн рублей обошелся тур в Мексику, организованный для четырех туристов из России. В эту сумму вошло 17-дневное проживание в пятизвездочном отеле с видом на Карибское море, а также трансфер уровня VIP по маршруту аэропорт–отель–аэропорт.

На шестом месте — двухнедельный тур в ОАЭ cтоимостью 6,9 млн рублей для пяти человек, в который было включено проживание в пятизвездочном отеле и индивидуальная экскурсионная программа.

Немного отстает по цене индивидуальный тур на Маврикий на семь ночей для молодоженов — путешествие обошлось в 6,8 млн рублей. В него вошли проживание на одном из курортов острова, услуги персонального VIP-ассистента и панорамный полет над Маврикием на вертолете.

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Также в топ-10 вошел тур на 10 дней на Мальдивы для компании из пяти человек с проживанием в пятизвездочном отеле стоимостью 5,7 млн рублей. Авиаперелет в стоимость данного предложения включен не был.

На девятом месте оказался тур стоимостью 5,3 млн рублей на семь ночей для семейной пары, включающий проживание в одном из пятизвездочных отелей курорта-острова Palm Jumeirah и две индивидуальные экскурсии.

Рейтинг замыкает тур на Сейшелы, организованный компанией для семьи из пяти человек на семь ночей, стоимостью 4,9 млн рублей. В поездку были включены прогулка на яхте класса люкс и проживание в отеле de luxe.

Ранее, 24 ноября, директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе сообщила, что стоимость туров за границу увеличилась в среднем на 25% за последние два года.

Глава АТОР также назвала самые популярные зарубежные направления на предстоящие праздники: Египет, Турция, Доминикана, Куба и Мальдивы. Она подчеркнула, что стоимость туров в Доминикану начинается от 100 тыс. рублей, а путевки на Новый год на Мальдивы практически распроданы. По России же лидерами стали Краснодарский край, Крым, Карелия, Мурманск, Великий Устюг и Шерегеш.

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