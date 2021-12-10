Жители Липецка выступили против строительства ТЦ на месте кинотеатра

В Липецке завершились общественные слушания по проекту планировки квартала между улицами Мичурина и Неделина, проспектом Победы и площадью Победы. Собственник участка, на котором ранее был кинотеатр «Спутник», попросил у региональных властей построить там административно-торговое здание.

Во время общественных обсуждений в городской департамент строительства и архитектуры поступило 36 обращений. В основном от противников строительства торгового центра на этой территории. Они предлагают благоустроить здесь сквер и установить памятник маршалу авиации Митрофану Неделину.

Предложения включили в протокол и заключение о результатах слушаний. Документы направят в региональное управление строительства и архитектуры для принятия решения по этому проекту, пишет Lipetskmedia.

Кинотеатр «Спутник» был открыт в декабре 1960 года. В начале 2000-х годов его отремонтировали, но осенью 2013 года закрыли из-за нерентабельности. Разрушающееся здание не раз предлагали снести. Через пять лет после закрытия власти выдали собственнику разрешение на реконструкцию здания под торговый центр.

Однако в августе 2018 года кинотеатр снесли. У застройщика возникли проблемы, поскольку он не получал разрешения на снос объекта, отмечает GOROD48.