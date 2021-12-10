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Пробки в Москве достигли 10 баллов из-за гололедицы

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Ситуация на дорогах Москвы осложнилась до 10 баллов по состоянию на 17:40 мск вечером 10 декабря из-за сильной гололедицы. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Пробки».

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Движение затруднено почти по всему Садовому кольцу, бульварам и почти по всему Третьему транспортному кольцу. Скорость потока снижена на Тверской улице, Новом Арбате, Кремлевской, Котельнической и Москворецкой набережных, улицах Большая Лубянка, Мясницкая, Бутырская, проспекте Мира, Волоколамском, Ленинградском шоссе и шоссе Энтузиастов, нескольких других вылетных магистралях, а также по большей части МКАД.

Ранее в пятницу научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что в Москве температура начнет повышаться уже в воскресенье, 12 декабря, и продолжит расти в начале следующей недели. Он уточнил, что в воскресенье днем температура в столице достигнет –2…–4 градуса. Ко вторнику температура устремится к нулю.

Также в этот день главный специалист метеобюро Москвы Татьяна Позднякова рассказала, что в выходные дни столичную погоду по-прежнему будет определять антициклон, то есть город будет находиться в области высокого атмосферного давления. Она предупредила москвичей о похолодании до –24 градусов.

Ранее, 9 декабря, ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что москвичей ждут «сибирские» морозы и малооблачная погода в ближайшие дни. Так, в субботу ночью в столице ожидается до –17 градусов мороза, днем до –12 градусов, в воскресенье ночью столбики термометра опустятся до –15, днем — до –6 градусов.

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