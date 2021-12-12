Главный кардиолог Минздрава назвал идеальное артериальное давление

Необходимо стремиться к артериальному давлению 130 на 80 и даже ниже. Об этом рассказал главный кардиолог Минздрава России, гендиректор НМИЦ кардиологии Сергей Бойцов в интервью «Российской газете».

Он также отметил, что жить, не опасаясь инфаркта или инсульта, можно при артериальном давлении меньше 140 на 90.

Бойцов рассказал, что гипертония — это хроническое заболевание, от которого невозможно избавиться полностью. Он пояснил, что держать болезнь под контролем и сохранять высокое качество жизни можно, принимая назначенные специалистом препараты.

«Это не один и не два курса терапии. Это, огорчу, нередко на всю оставшуюся жизнь», — сказал кардиолог.

Кроме того, в качестве профилактики кардиолог порекомендовал добиваться плоского живота, поскольку жир в области талии наиболее опасен для сердечно-сосудистой системы.

«Для мужчин критически опасная ширина талии — 102 см и больше. Для женщин — 88 см и больше», — отметил медик.

Также врач посоветовал поддерживать физическую активность, не злоупотреблять солью, отказаться от курения и снизить потребление алкоголя.

21 октября врач-кардиолог Тамаз Гаглошвили рассказал, что если у человека наблюдается постоянно высокое давление (140/150/160 на 90), он рискует ухудшить ситуацию и находится в зоне риска развития атеросклероза, ишемической болезни сердца, сердечной и почечной недостаточности.

При этом кардиолог отметил, что недостаточно только принимать лекарства, снижающие давление, — лечение должно быть комплексным. Он порекомендовал употреблять меньше соли и продуктов, содержащих большое количество натрия, а также ограничить потребление полуфабрикатов, консервов, сыров и колбас.