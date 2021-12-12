Прямой эфир
Мир
Джулиан Ассанж перенес инсульт в лондонской тюрьме
Происшествия
Из-за урагана в американском штате Кентукки погибло более 70 человек
Общество
Назван срок определения эффективности «Спутника V» против «Омикрона»
Мир
12 человек пропали без вести после взрыва газа на Сицилии
Мир
Египет вернул около 30 тыс. незаконно вывезенных из страны артефактов
Мир
Байден назвал обрушившиеся на США торнадо крупнейшими в истории страны
Общество
Космонавты с МКС поздравили россиян с Днем Конституции
Мир
Украина засекретила данные о применении Bayraktar и Javelin в Донбассе
Мир
Госдеп заявил о единстве G7 насчет последствий при вторжении РФ на Украину
Мир
Шесть человек погибли при обрушении из-за торнадо склада Amazon в США

Главный кардиолог Минздрава назвал идеальное артериальное давление

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Необходимо стремиться к артериальному давлению 130 на 80 и даже ниже. Об этом рассказал главный кардиолог Минздрава России, гендиректор НМИЦ кардиологии Сергей Бойцов в интервью «Российской газете».

Кожура спасения: ученые раскрыли методы борьбы с высоким давлением
Предотвратить инсульты и инфаркты помогут яблоки

Он также отметил, что жить, не опасаясь инфаркта или инсульта, можно при артериальном давлении меньше 140 на 90.

Бойцов рассказал, что гипертония — это хроническое заболевание, от которого невозможно избавиться полностью. Он пояснил, что держать болезнь под контролем и сохранять высокое качество жизни можно, принимая назначенные специалистом препараты.

«Это не один и не два курса терапии. Это, огорчу, нередко на всю оставшуюся жизнь», — сказал кардиолог.

Кроме того, в качестве профилактики кардиолог порекомендовал добиваться плоского живота, поскольку жир в области талии наиболее опасен для сердечно-сосудистой системы.

«Для мужчин критически опасная ширина талии — 102 см и больше. Для женщин — 88 см и больше», — отметил медик.

Также врач посоветовал поддерживать физическую активность, не злоупотреблять солью, отказаться от курения и снизить потребление алкоголя.

21 октября врач-кардиолог Тамаз Гаглошвили рассказал, что если у человека наблюдается постоянно высокое давление (140/150/160 на 90), он рискует ухудшить ситуацию и находится в зоне риска развития атеросклероза, ишемической болезни сердца, сердечной и почечной недостаточности.

При этом кардиолог отметил, что недостаточно только принимать лекарства, снижающие давление, — лечение должно быть комплексным. Он порекомендовал употреблять меньше соли и продуктов, содержащих большое количество натрия, а также ограничить потребление полуфабрикатов, консервов, сыров и колбас.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021