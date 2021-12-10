Новые рентген-аппараты доставили в больницы и поликлиники Томской области

Двенадцать медучреждений, половина которых расположена в районах Томской области, в этом году получили новое рентген-оборудование. 150 млн рублей на закупку дюжины аппаратов выделены по программе модернизации первичного звена здравоохранения, информирует пресс-служба администрации региона.

Уточняется, что техника уже работает во 2-й поликлинике детской больницы № 1, в поликлиниках № 4 и № 10 Томска, в Лоскутовской районной поликлинике, Томской, Парабельской и Первомайской районных больницах. До конца года оборудование также установят в Колпашевской и Молчановской районных больницах, Межвузовской поликлинике, в больнице № 2 и детской больнице № 2 Томска, пишет РИА «Томск».

Ранее в городе Асино Томской области подрядчик приступил к строительству новой детской поликлиники, рассчитанной на 200 посещений в смену. Стоимость объекта составляет 433,8 млн рублей. Трехэтажное здание детской поликлиники с диагностическими службами и кабинетами врачей-специалистов будет соединено с основным корпусом районной больницы надземным переходом через второй этаж. Завершить строительство планируется в конце 2022 года.