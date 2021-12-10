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Москалькова предложила усилить контроль за оружием при переезде владельца

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Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова предложила в пятницу, 10 декабря, усилить контроль за оборотом оружия. Омбудсмен считает, что особое внимание нужно обратить на отслеживание движения оружия, когда его владелец переезжает на новое место жительства. Об этом она сказала, комментируя ЧП в МФЦ «Рязанский».

«Очень важно усилить контроль за движением оружия, когда человек перемещается из одного места жительства в другое», — сказала Москалькова журналистам.

Также она предложила обратить внимание на систему выдачи справок о состоянии здоровья для оформления разрешения на оружие, сообщается на сайте kp.ru.

«В первую очередь нужно пересмотреть, кому и как даются справки о состоянии здоровья, кем они выдаются. Нужно рассмотреть вопрос о том, чтобы определенные структуры знали о своих гражданах, имеющих на руках оружие», — сказала она.

Стрельба в столичном МФЦ «Рязанский» произошла 7 декабря. В результате происшествия погибли два человека, оба — сотрудники МФЦ, еще четверо, включая 10-летнего ребенка, пострадали. Врачи успешно прооперировали девочку.

В Общественной наблюдательной комиссии уточнили, что конфликт произошел из-за того, что Сергей Глазов отказался надеть маску. Кроме того, по данным ОНК, Глазов был уволен со службы в звании подполковника в 2009 году, оружие тогда сдавать он отказался.

Мужчина, по словам очевидцев, вел себя неадекватно, делал громкие заявления про конец света и называл пандемию коронавируса мировым заговором.

При этом у злоумышленника при себе было около 3 млн рублей. Также известно, что на месте инцидента были изъяты пистолет с маркировкой ISSCM22 Austria, патроны, три газовых баллончика и другие элементы.

Стрелявшего обезвредил старший лейтенант полиции Георгий Домолаев, находившийся на рабочем месте без оружия. Глава МВД РФ Владимир Колокольцев принял решение представить его к государственной награде.

8 декабря Глазов признал вину в убийстве. Глазов заявил, что он пришел в центр, чтобы получить паспорт, однако ему отказали в выдаче и потребовали надеть маску, а он этого делать не хотел, поскольку «не верит в эти санитарные правила», пишет «Ридус».

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