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Шеф-повар назвал главные ошибки при приготовлении картофельного пюре

Шеф-повар Уоринг назвал главные ошибки при приготовлении картофельного пюре
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Одной из распространенных ошибок при приготовлении картофельного пюре является нарезание картофеля на разные по размеру дольки. Об этом рассказал английский шеф-повар Маркус Уоринг, пишет Birmingham Live.

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По его словам, в таком случае есть риск переварить более маленькие кусочки, что сделает блюдо водянистым и безвкусным.

Кроме того, не следует варить картофель на слишком сильном огне, отметил Уоринг. Нарезанные дольки нужно варить в подсоленной воде на небольшом огне, иначе снаружи они будут переварены еще до того, как будет готова середина.

После этого следует слить воду из посуды и дать картофелю «отдохнуть» в течение пяти минут. В готовое блюдо можно добавить сливочное масло, сыр или зелень, при этом пюре в этот момент должно иметь достаточную температуру, заключил Уоринг.

26 апреля нутрициолог Роман Пристанский рассказал о правильном употреблении картофеля. Он отметил, что перед жаркой овощ лучше предварительно замочить в холодной воде, чтобы из него вышел лишний крахмал.

Пристанский также напомнил, что есть картофель следует не позднее чем за 4–5 часов до сна. Это позволит снизить уровень сахара в крови в ночное время.

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