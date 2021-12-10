Рябков назвал абсурдными требования США по вопросам работы посольств

Требования американской администрации по работе дипмиссий абсурдны. Об этом в пятницу, 10 декабря, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Он подчеркнул, что консультации по визовым вопросам возобновятся, если Москва получит от Вашингтона «некий отклик».

«Здесь важно найти способ, как сдвинуть с места реальное дело и вернуться с этих консультаций, имея на руках хотя бы какие-то стартовые результаты, какие-то начальные признаки того, что сдвиги в нужном направлении пошли, что намечены планы. Нужно заморозить хотя бы реализацию вот этих абсурдных требований, которые выдвинуты с американской стороны», — заявил дипломат в ходе брифинга.

По его словам, Россия к этому готова, и это часть предложений РФ.

Рябков подчеркнул, что достижение конкретных договоренностей в декабре возможно, если российская сторона получит от американских коллег реакцию на ранее переданные им предложения о том, «как выбираться из нынешних завалов на визовом направлении и по тематике работы дипломатических миссий».

США, хотя и достигают порой взаимопонимания с Россией по некоторым вопросам, не идут навстречу по главным аспектам, таким как продолжительность пребывания персонала, восстановление нормального визового обслуживания российских граждан, и ведут линию на навязывании, заключил замглавы российского МИДа.

Ранее, 9 декабря, замминистра иностранных дел РФ Евгений Иванов заявил, что российско-американские консультации по визовым вопросам пройдут до конца года. Конкретная дата, по его словам, еще обсуждается.

В тот же день Рябков сообщил, что Москва настаивает на предложении обнулить или заморозить взаимные требования по дипломатам с Вашингтоном, но ответа нет. Он также отметил, что ситуация по визовым вопросам в российско-американских отношениях становится всё более тревожной.

5 декабря посол США в России Джон Салливан заявил, что Соединенные Штаты не могут увеличить дипломатическое присутствие в России, поскольку американским дипломатам якобы не выдают российские визы. Сложившуюся ситуацию он назвал «визовым тупиком».

Ранее, 1 декабря, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что страну к 31 января 2022 года должны покинуть сотрудники посольства США, которые находятся в Москве более трех лет. Она подчеркнула, что подобное решение не является выбором российской стороны.

27 ноября российский посол в США Анатолий Антонов сообщил, что 27 российских дипломатов с семьями вынужденно покинут США 30 января 2022 года. Еще столько же специалистов дипломатического представительства РФ уедут из страны через полгода — 30 июня.