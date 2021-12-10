Стало известно о занятиях Меркель в первый день на пенсии

Стало известно, чем занималась бывший канцлер Германии Ангела Меркель в свой первый день на пенсии.

Как пишет Bild, политик вышла из дома в 8:20 и поехала в свой новый офис в бундестаге на улице Унтер-ден-Линден. Затем она посетила супермаркет Hit Ullrich. В магазине экс-канцлер была с охранником, но тележку везла сама.

8 декабря социал-демократ Олаф Шольц был избран новым канцлером Германии по итогам голосования в бундестаге. За политика проголосовали 395 депутатов.

4 декабря Ангела Меркель в последний раз на посту канцлера обратилась к согражданам и призвала их прививаться от COVID-19. Она также поблагодарила тех, кто соблюдает правила и ограничения, призванные победить коронавирус.

2 декабря во дворе министерства обороны ФРГ в Берлине состоялись торжественные проводы Меркель с поста канцлера. Оркестр бундесвера исполнил несколько композиций, включая три по выбору Меркель, среди которых был и панк-хит Нины Хаген Du hast den Farbfilm vergessen (нем. «Ты забыл цветную пленку»).

9 декабря президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора поблагодарил Меркель за сотрудничество.

Парламентские выборы в Германии состоялись 26 сентября. Меркель не выдвигала свою кандидатуру. Свободная демократическая партия (СДПГ) выиграла на выборах, набрав 25,7% голосов, второе место занял блок ХДС/ХСС — 24,1%. На третьем месте — партия «Зеленые» с 14,8%. Следующими стали представители Свободной демократической партии с 11,5%, затем — «Альтернатива для Германии» (АдГ) с 10,3%.