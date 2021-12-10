Прямой эфир
Мир
Минфин США ввел санкции за связи с КНР, Мьянмой, КНДР и Бангладеш
Мир
Глава МИД Литвы подал в отставку из-за транзита белорусских грузов
Мир
Ангела Меркель решила написать автобиографию
Общество
Депутат Миронов предложил ежегодно выплачивать пенсионерам 13-ю пенсию
Армия
Истребитель Су-30 сопроводил самолет-разведчик США над Черным морем
Общество
Пробки в Москве достигли 10 баллов из-за гололедицы
Мир
В США заявили о праве украинского судна на проход в Керченском проливе
Мир
Журналистам Муратову и Ресса вручили Нобелевскую премию мира
Политика
Госдуме предложили ввести штрафы за ненадлежащее содержание животных
Экономика
ФАС допустила удержание цены бензина в 2022-м в пределах инфляции из-за демпфера

Стало известно о занятиях Меркель в первый день на пенсии

Bild рассказала, что делала Меркель в первый день на пенсии
0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Стало известно, чем занималась бывший канцлер Германии Ангела Меркель в свой первый день на пенсии.

Как пишет Bild, политик вышла из дома в 8:20 и поехала в свой новый офис в бундестаге на улице Унтер-ден-Линден. Затем она посетила супермаркет Hit Ullrich. В магазине экс-канцлер была с охранником, но тележку везла сама.

Ангельское пение: канцлерин Германии проводили на пенсию под панк-хит
Что оставила после себя «мамочка» немецкой нации

8 декабря социал-демократ Олаф Шольц был избран новым канцлером Германии по итогам голосования в бундестаге. За политика проголосовали 395 депутатов.

4 декабря Ангела Меркель в последний раз на посту канцлера обратилась к согражданам и призвала их прививаться от COVID-19. Она также поблагодарила тех, кто соблюдает правила и ограничения, призванные победить коронавирус.

2 декабря во дворе министерства обороны ФРГ в Берлине состоялись торжественные проводы Меркель с поста канцлера. Оркестр бундесвера исполнил несколько композиций, включая три по выбору Меркель, среди которых был и панк-хит Нины Хаген Du hast den Farbfilm vergessen (нем. «Ты забыл цветную пленку»).

9 декабря президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора поблагодарил Меркель за сотрудничество.

Парламентские выборы в Германии состоялись 26 сентября. Меркель не выдвигала свою кандидатуру. Свободная демократическая партия (СДПГ) выиграла на выборах, набрав 25,7% голосов, второе место занял блок ХДС/ХСС — 24,1%. На третьем месте — партия «Зеленые» с 14,8%. Следующими стали представители Свободной демократической партии с 11,5%, затем — «Альтернатива для Германии» (АдГ) с 10,3%.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021