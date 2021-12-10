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На дорогах Москвы образовались 9-балльные пробки из-за гололедицы

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К вечеру пятницы, 10 декабря, в Москве осложнилось движение автотранспорта из-за гололедицы, дорожная ситуация по состоянию на 17:10 оценивается в 9 баллов, свидетельствует сервис «Яндекс.Пробки».

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Так, пробка наблюдается почти по всему Садовому кольцу, большей части бульваров и почти по всему Третьему транспортному кольцу. Скорость автомобильного потока снижена на улицах и набережных в центре Москвы, Варшавском, Волоколамском, Ленинградском шоссе и шоссе Энтузиастов.

Кроме того, движение частично затруднено на нескольких других вылетных магистралях, а также на юго-востоке, востоке, юге и северо-западе Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД).

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