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Главный психиатр Москвы назвал способ встретить Новый год без стресса

Главный психиатр Москвы Костюк рассказал, как встретить Новый год без стресса
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Встреча Нового года в тихой семейной обстановке поможет провести праздник без дополнительного стресса. Об этом в пятницу, 10 декабря, заявил главный психиатр Москвы Георгий Костюк.

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«Я думаю, что Новый год — это семейный праздник, и лучше его встретить в тихой семейной обстановке. А семья — это широкое понятие: дети, родители, муж, жена, племянники, братья, сестры», — сказал он в кулуарах городского фестиваля психопросвещения «PSYFEST 2021: сезонное обострение».

По его мнению, не нужно стремиться произвести впечатление и делать «оглушительные дорогие подарки». Ведь самыми дорогими являются подарки, сделанные своими руками, уверен специалист.

«И если так подойти к Новому году, то это не станет источником дополнительного напряжения, дополнительного стресса», — заключил Костюк.

Ранее в этот день главный внештатный психиатр-нарколог депздрава Москвы Евгений Брюн дал советы по употреблению алкоголя в новогоднюю ночь. Он отметил, что повышать градус после бокала шампанского не стоит, также как и чередовать его с крепкими напитками.

Кроме того, Брюн порекомендовал в качестве закуски использовать картофельное пюре, так как картошка является неким абсорбентом, и алкоголь будет медленнее всасываться в кровь.

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