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Беспилотники начнут доставлять почту в труднодоступные районы ХМАО

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Беспилотные вертолеты займутся доставкой почты в труднодоступных районах ХМАО. Об этом ИА «Ура.ру» сообщили в региональном департаменте информационных технологий.

Там пояснили, что, несмотря на действующую схему доставки почты, лимиты нагрузки на воздушных судах недостаточны. Также сроки доставки иногда не позволяет соблюдать частота рейсов.

По этой причине разработан новый проект доставки, который предусматривает использование трех беспилотников. Это должно увеличить скорости доставки почты в труднодоступные населенные пункты автономного округа.

Беспилотники запустят в Березовском, Белоярском и Октябрьском районах. Первый полет планируется на II квартал 2022 года.

Проект под названием «Беспилотная аэродоставка грузов» реализует «Почта России»в рамках нацпроекта «Цифровая экономика».

В конце ноября сообщалось, что в ХМАО по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» отремонтировали два моста на дороге «Подъезд к Когалыму». На эти цели было выделено около 187 млн рублей.

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