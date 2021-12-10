Трассу для дрифтинга построят в Челябинске

В 2022 году в Челябинске начнут строить автоспорткомплекс. Об этом сообщила мэр города Наталья Котова. Комплекс создадут на базе муниципального учреждения «Трасса 74».

Как написала Котова в своем Instagram, гонщикам не место на дорогах общего пользования. Поэтому задача властей — создать все необходимые условия для любителей дрифта, драг-рейсинга, автокросса и других автомобильных спортивных дисциплин.

Одним из инициаторов этого проекта является начальник ГУ МВД по региону Андрей Сергеев. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поддержал эту идею.

В новом автоспорткомплексе установят трибуны, оборудуют новые треки, построят здание технического парка, кафе, смонтируют освещение для ночных гонок. В компании «Трасса 74» ИА «Ура.ру» пояснили, что благоустройство будет проводиться на базе уже существующих коммуникаций.