Европарламентарий поддержал предложение Байдена о встрече РФ и НАТО

Предложение президента США Джо Байдена начать диалог России и НАТО по поводу ситуации вокруг Украины нужно приветствовать, поскольку решить проблемы без РФ в ряде регионов мира невозможно. Об этом 10 декабря заявил «Известиям» депутат Европарламента от партии «Альтернатива для Германии» Гуннар Бек.

«Инициативу Джо Байдена следует поприветствовать. Всегда лучше разговаривать друг с другом, а без России проблемы в Восточной Европе, на Кавказе, а также в некоторых частях Ближнего Востока не могут быть решены. Если Запад, прежде всего США, придет к этому мнению — это хорошо», — сказал он.

Также парламентарий посоветовал Евросоюзу (ЕС) «включиться в реальность».

«ЕС также должен как можно скорее включиться в реальность, потому что, в отличие от России и США, ЕС по-прежнему остается легковесом с точки зрения безопасности и оборонной политики, особенно после ухода Великобритании», — отметил депутат.

Ранее в этот же день американское агентство Bloomberg сообщило, что страны Восточной Европы раскритиковали предложение Байдена. По его данным, правительство одной неуточненной страны в регионе «яростно требует немедленных разъяснений» относительно того, что именно планирует обсуждать президент США с НАТО и Москвой.

За день до этого представитель американской администрации сообщил, что Соединенные Штаты в ближайшие дни проведут переговоры с Россией и союзниками в ЕС по вопросам безопасности в Европе. Отмечалось, что одной из затронутых тем станет разрешение кризиса вокруг Украины.

Тогда же замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил, что заявления президента США Джо Байдена о встречах с Россией по Украине с участием НАТО — это односторонние заявления.

7 декабря состоялись переговоры президента России Владимира Путина с главой Белого дома. Переговоры глав США и РФ прошли в закрытом режиме по защищенному каналу видеосвязи. Их общение длилось два часа.

В Кремле заявили, что саммит Россия–США носил откровенный и деловой характер. Байден отметил якобы «угрожающий» характер передвижений российских войск вблизи украинских границ и обозначил санкционные меры, которые США и их союзники были бы готовы применить в случае дальнейшей эскалации обстановки. В ответ на это Путин подчеркнул, что не нужно перекладывать ответственность на плечи России, так как именно НАТО предпринимает опасные попытки освоения украинской территории и наращивает военный потенциал у рубежей.