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В раде обвинили Зеленского в строительстве репрессивного государства

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Украинская партия «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) в пятницу, 10 декабря, заявила, что при власти президента Украины Владимира Зеленского в стране строится репрессивное государство.

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«Зе-власть (власть Зеленского. — Ред.) насаждает в Украине деспотичное, репрессивное государство, которое презирает права человека, не считается с нормами морали, Конституцией и международными соглашениями. Жертвами произвола Зе-власти стали социальные, политические, культурные права украинских граждан», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте партии.

Отмечается, что на Украине люди не могут больше рассчитывать на достойную пенсию, доступную медицину и качественное образование. Они не могут свободно выражать свое мнение. Им запрещено свободно говорить и учиться на языке их семей, а миллионы русскоязычных украинцев превращены в людей «второго сорта», отметили в партии.

«Политика дискриминации должна быть немедленно прекращена. <…> Только вместе можно остановить скатывание Украины к диктатуре и бесправию. Безусловное уважение и гарантии прав человека — это та основа, на которой можно вновь объединить страну и добиться мира, обеспечить достойную жизнь людям и демократическое развитие украинского государства», — заключили в ОПЗЖ.

9 ноября уполномоченный по защите украинского языка Украины Тарас Креминь заявил, что в основе закона о госязыке лежит «ласковая украинизация». По его словам, задача украинского государства — создавать лучшие условия, чтобы человек мог общаться свободно.

6 августа украинская писательница Лариса Ницой предложила переименовать русский язык в «московский», так как это якобы его «исторически правильное название». Кроме того, по ее мнению, Россию следует называть Московией.

25 апреля 2019 года Верховная рада Украины приняла в окончательном чтении закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». В мае его подписал экс-президент страны Петр Порошенко. Документ предусматривал создание специальной «языковой комиссии», а также введение должности уполномоченного по его защите.

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