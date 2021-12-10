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Амбассадорами «Тинькофф Бизнеса» стали известные предприниматели

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«Тинькофф Бизнес» выбрал амбассадоров бренда. Как сообщили 10 декабря в пресс-службе компании, ими стали успешные и целеустремленные российские предприниматели.

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Подчеркивается, что представляющие бренд деятели смогли не только создать успешный бизнес в России, но и значительно повлиять на отрасль, в которой работают.

Так, в число амбассадоров «Тинькофф Бизнеса» вошел основатель «Додо пиццы» Федор Овчинников. За 10 лет построил одну из крупнейших сетей пиццерий в России и вывел компанию на зарубежные рынки.

Также в список попала основательница BioFoodLab Елена Шифрина. Она создала компанию, которая уже 10 лет производит продукты для здорового питания, включая батончики под брендом Bite.

Еще одним представителем бренда стал Александр Ларьяновский, управляющий партнер одной из крупнейших российских компаний в индустрии education technology — Skyeng, которая работает на рынке с 2012 года.

Сооснователь российского бренда 12 Storeez Иван Хохлов также был выбран «Тинькофф Бизнесом». Он совместно с партнерами запустил одну из самых динамично растущих марок одежды, представленную в 11 городах страны.

Помимо этого, амбассадором бренда стал Арам Мнацаканов, ресторатор, основатель Probka Family. Предприниматель более 20 лет запускает популярные проекты в ресторанном бизнесе в России и Европе и успешно управляет ими.

Несмотря на то что перечисленные предприниматели работают в разных сферах, их объединяет стремление улучшить мир вокруг. Они близки по духу команде «Тинькофф», так как «сделали себя сами», подчеркнули в пресс-службе.

В рамках кампании бизнесмены будут делиться опытом и накопленными знаниями с начинающими предпринимателями — клиентами «Тинькофф Бизнеса». Любой предприниматель может попросить совет или задать вопрос одному из амбассадоров — их развернутые ответы будут опубликованы на сайте «Бизнес-секретов».

3 декабря стало известно, что «Тинькофф» признан банком года в России по версии ведущего международного журнала The Banker (входит в группу Financial Times). Присуждая «Тинькофф» победу в номинации, эксперты The Banker обратили внимание на сильные финансовые результаты группы в 2020 году. Так, ее чистая прибыль выросла на 22%, а совокупные активы — на 48%.

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