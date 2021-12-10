Крупную солнечную электростанцию запустили под Омском

В Омской области ввели в эксплуатацию новую Русско-Полянскую солнечную электростанцию. Она состоит из 84 тыс. солнечных модулей, расположенных на площади более 80 га. Строительство началось в июне этого года, а с 1 декабря СЭС вышла на оптовый рынок электроэнергии.

Ожидается, что объем выработки электроэнергии составит 35,5 млн кВт·ч в год. Это приведет к уменьшению выбросов углекислого газа на 12,7 тыс. т ежегодно.

Как заявил на церемонии открытия глава Министерства энергетики России Николай Шульгинов, на электростанции удалось применить современные технические решения. Так, оборудование СЭС интегрировано в единую энергосистему, оно выполняет обязательства по участию в первичном регулировании частоты и урегулировании активной реактивной мощности. Строительство объектов возобновляемой энергетики — один из приоритетов госполитики России и соответствует новой стратегии социально-экономического развития России с учетом снижения выбросов парниковых газов.

Глава региона Александр Бурков, в свою очередь, добавил, что область входит в десятку регионов с самым большим количеством солнечных дней — более 300 дней в году. Два года назад Омская область совместно с компанией «Хевел» запустила экспериментальную станцию небольшой мощности на территории нефтезавода вместе с компанией «Газпром нефть». А в прошлом году запустили солнечную станцию в Нововаршавском районе мощностью в 30 МВт.

В ближайшие годы в Омске изготовят 70 инверторов мощностью в общей сумме 218 МВт. Они будут использоваться по всей России, пишет ИА «Город55».

В начале декабря сообщалось о введении в эксплуатацию в Оренбургской области солнечной электростанции. Ее построили в Переволоцком районе. Мощность Новопереволоцкой СЭС составляет 15 МВт. Она стала 17-й в Оренбургской области.