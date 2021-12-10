В Москве задержали четырех подозреваемых в организации подпольного казино

На юго-западе Москвы задержали четырех человек за организацию подпольного казино в съемной квартире. Об этом в пятницу, 10 декабря, сообщили в столичном ГСУ СК России.

По данным ведомства, фигуранты в квартире на улице Дмитрия Ульянова организовали азартные игры с применением игрового оборудования. Попасть туда можно было по распространяемой в закрытых чатах рассылке, либо по приглашению другого игрока.

Указанная деятельность была выявлена и пресечена. В настоящее время трем женщинам в возрасте от 23 до 46 лет и 31-летнему мужчине предъявлены обвинения. Все они признали свою вину на допросе и находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, отмечает агентство городских новостей «Москва».

В ходе обысков изъяты банковские карты, мобильные телефоны и игорное оборудование. Возбуждено уголовное дело по статье о незаконной организации и проведении азартных игр.

В июле в Иркутске было пресечено действие преступной группы, организовавшей крупное подпольное казино. Сотрудникам правоохранительных органов удалось установить 15 человек, «выполнявших различные функции в подпольном казино». Из них трое являются организаторами незаконного игорного бизнеса, им 41, 52 и 59 лет.

Возбуждено уголовное дело за незаконную организацию и проведение азартных игр (ст. 171.2 УК РФ).