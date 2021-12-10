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Цифровые художники запустили елку NFT Christmas Tree

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NFT CHRISTMAS TREE — первая децентрализованная елка из серии Net Art & Culture.
Арт-проект основан продюсером и визионером Ольгой Дворецкой, известной своей активной деятельностью по развитию направления ART&TECH в России и бизнесменом Игорем Гляненко, коллекционирующим редкие NFT работы, а также группой российских NFT художников.

«Вместе с NFT развивается международная культура и искусство интернета. Мы решили создать атмосферную новогоднюю инсталляцию, центром которой станет елка, а украшать ее будут люди со всего мира!» — рассказывает Ольга Дворецкая, автор проекта.

1 декабря 2021 года на международной NFT площадке OpenSea и 5 декабря на Binance NFT открылся «Елочный базар», включающий в себя коллекцию из 555 NFT арт-объектов, из которых 402 — коллекционные шары, 118 — авторские шары, авторские игрушки — 30 штук.

Коллекция создана в стиле CULTURE CLASH — смешение разных художественных стилей, позволяющее каждому автору выразить свои лучшие идеи в собственной манере. В серии будут представлены топовые NFT персонажи 2021 года в новогоднем стиле и оригинальные авторские игрушки. Кроме того, ряд работ будет посвящен важным вопросам уходящего года: пандемии, экологической ситуации, а также равенству рас и гендеров. Целью проекта является сплочение международного NFT-комьюнити.

Все NFT были созданы креативной арт-группой Dvoretskaia и художниками, среди которых: Misha Libertee, S1NTDNS, Stan Air, Helen Anvor, Anomalit Kate, Довлатова Олеся, арт-группа Synticate, Амирова Екатерина, Darkzuu, Meta Rite, Мартиша Меремс, Rinato L'Bank, Олег Сороко, Руслан Вяльцев, Никита Панин и Макс Гошко-Даньков.

«Для меня, как для бизнесмена и начинающего коллекционера, важно понять, как развивается этот рынок, и разработать понятный механизм создания, развития и продвижения своих коллекций, чтобы увеличивать их известность и стоимость», — прокомментировал Игорь Гляненко.

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