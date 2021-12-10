Строительство Центра гимнастики в Тобольске обойдется в 722 млн рублей

В Тобольске началось строительство спортивного комплекса «Центр гимнастики». На проект выделено 722 млн рублей. Работы ведет подрядная организация «ТИТАН-ПРОФИЛЬ».

Четырехэтажный спортивный комплекс в виде гимнастической ленты должен появиться в августе 2023 года. Это будет современное учреждение с автоматическими трибунами, лифтами и отдельными залами для занятий танцами, гимнастикой и спортивной хореографией.

В проекте говорится, что одновременно в центре смогут находиться до 450 человек: спортсменов, посетителей и болельщиков. А в главном зале — до 350 человек, пишет «Наш город».

Ранее сообщалось, что в Тюмени построят выставочный центр «Свой дом». Проект представили архитекторы. Площадка экспоцентра будет разделена на множество зон в виде миниатюрных садов.