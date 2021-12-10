Житель Саратовской области перечислил мошенникам 1,6 млн рублей

В Саратовской области возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в отношении жителя Энгельсского района. Мужчина перечислил на незнакомые счета больше 1,6 млн рублей.

По словам потерпевшего, он увидел в интернете рекламу, обещавшую высокий доход от инвестиций. Мужчина связался по указанному телефону с «менеджером», который якобы подобрал лучшие предложения для вложений. В течение нескольких дней мужчина оформил кредит на 1,24 млн рублей и перевел средства на счета, названные мошенником. Также мужчина перечислил 400 тыс. рублей из собственных накоплений, пишет ИА «Взгляд-инфо».

Спустя некоторое время саратовец попытался связаться с «менеджером», но номер оказался недоступен. Мужчина обратился в полицию.

Правоохранительные органы просят жителей региона не доверять незнакомым людям, которые предлагают высокие доходы от инвестиций. Не следует называть свои паспортные данные и озвучивать информацию о банковских счетах.

Ранее в этот день сообщалось о похожем случае мошенничества в Калуге. Мужчина познакомился в интернете с девушкой, которая предложила заработать на инвестициях. По указаниям злоумышленницы калужанин зарегистрировался на сайтах и стал вносить деньги на счета. Общий ущерб составил 5 млн рублей.