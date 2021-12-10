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Бизнес Петербурга столкнулся с трудностями из-за уборки снега

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Петербургские компании столкнулись с трудностями после циклона «Бенедикт», завалившего снегом территории предприятий, пишет 10 декабря газета «Деловой Петербург».

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Как рассказали изданию представители бизнеса, снегоуборочная техника есть не у каждой организации, поэтому возникает ажиотажный спрос на подрядчиков, предоставляющих соответствующие услуги.

«Вывоз снега с территорий объектов осуществляется, как правило, с помощью автомобилей сторонних организаций. В дни, когда выпадает аномальное количество осадков, бизнес вынужден арендовать технику у коммерческих предприятий. Стоимость услуг возрастает вдвое, а то и в 2,5 раза, а предложение ограничено», — рассказала газете руководитель ЖКХ «Контроль» Алла Бредец.

Подорожанием услуг проблемы не ограничиваются. В условиях погодных катаклизмов в городе возникает дефицит необходимого оборудования.

«Бывают ситуации, когда снегоуборочную технику приходится дожидаться, поскольку весь автопарк подрядчика уже забронирован другими заказчиками. Иногда приходится планировать уборку в ночное время», — описал ситуацию заместитель генерального директора ГК «КВС-Сервис» Евгений Перминов.

Кроме того, не справляются с нагрузкой и городские приемные пункты, поэтому снег приходится вывозить за город. Но и там не всегда принимают снегоуборщиков.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Делового Петербурга: «Вопрос на засыпку: Петербург столкнулся с нехваткой машин для вывоза снега»

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