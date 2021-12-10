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Ремонт парка «Зеленый остров» в Омске обойдется в 65 млн рублей

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В Омске за 65 млн рублей проведут масштабное благоустройство парка «Зеленый остров». Оно пройдет в несколько этапов. В 2022 году развернут работы в нижней части парка. Центральный вход в парк начнут благоустраивать в 2023 году.

В этом году подрядчики приводили в порядок участки от Кемеровской улицы до улицы Старозагородная Роща и от центральной аллеи до косы на полуострове. Там благоустроили тротуары, велодорожки, проезды, построили линии наружного освещения, посеяли газон, высадили деревья и установили скамейки и урны. Общий объем финансирования составил порядка 100 млн рублей.

По словам первого замдиректора департамента городского хозяйства Михаила Горчакова, в следующем году работы развернутся в нижней части парка. А в 2023 году планируется благоустроить центральную входную группу в парк со стороны улицы Красный Путь и до центральной аллеи.

В свою очередь, директор Центра по вопросам компетенций городской среды Алексей Сокин сообщил, что сейчас прорабатывается вопрос преображения прибрежной части и акватории парка. Но зайти на эту территорию по федеральному проекту мэрия не может, поэтому приглашает к сотрудничеству инвесторов.

Как ожидается, развитие получит детский яхтклуб, организуют катание на лодках и катамаранах. Не исключено проведение соревнований по гребле, пишет ИА «ОМСКРЕГИОН».

Ранее сообщалось, что в парке установят колесо обозрения высотой 68 м и 16 современных аттракционов.

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