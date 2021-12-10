Два административных дела возбудили из-за отключения воды в Воронеже

Прокуратура возбудила два административных дела из-за отключения воды в Воронеже. Жители многоквартирных домов оставались без водоснабжения дольше нормативного времени.

По данным правоохранительных органов, прорыв водопровода диаметром 300 мм произошел 8 ноября. ООО «РВК-Воронеж» прекратило подачу холодной воды в дома, находящиеся в границах улиц Красноармейской, Ворошилова и проспекта Революции 1905 года. Без воды оставались свыше 2 тыс. человек.

По данным Роспотребнадзора, сроки отключения не должны превышать 8 часов в течение месяца и свыше 4 часов единовременно. Об этом сообщает ИА «Абирег». В прокуратуры отметили, что допустимые сроки перерыва подачи воды были нарушены.

Прокуратура возбудила два административных дела по ст. 7.23 КоАП РФ «Нарушение нормативного уровня или режима обеспечения населения коммунальными услугами».