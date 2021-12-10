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В МИД РФ заявили о проработке ответа на возможные санкции США

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Москва прорабатывает ответные меры на возможные американские санкции. Об этом 10 декабря заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский.

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«Санкционная тема, она никуда не ушла, она прочно закрепилась, к сожалению. Мы прорабатываем вместе с ведомствами ответные меры, но принцип один — не навредить своей экономике, не навредить нашим производителям и создавать условия для того, чтобы в любых условиях, даже при каких-то серьезных политических разногласиях, оставалось окно для конструктивного взаимодействия», — сообщил он на международном экспортном форуме «Сделано в России» в Москве.

Днем ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что на любые санкции против России последует зеркальный или асимметричный ответ.

За день до этого президент США Джо Байден заявил, что во время онлайн-саммита он предупредил российского лидера Владимира Путина о готовности американской администрации ввести суровые экономические меры в случае «вторжения РФ на Украину». По словам лидера США, он понимает, что Россия ответит на эти суровые рестрикции.

Тогда же стала известна реакция Путина на угрозу Байдена о введении санкций. По словам Пескова, российский лидер отметил, что рестрикции — вещь не новая, они принимаются достаточно длительное время, только никакого положительного эффекта ни для США, ни для России не дают. Сам президент назвал попыткой сдержать развитие России заявления США о том, что ограничения и санкции вводятся под предлогом безопасности Штатов.

7 декабря в закрытом режиме по защищенному каналу видеосвязи прошли переговоры Путина и Байдена. Общение глав государств длилось два часа.

Байден обратил внимание на якобы угрожающий характер передвижений российских войск вблизи украинских границ и обозначил санкционные меры, которые США и их союзники были бы готовы применить в случае дальнейшего ухудшения обстановки. Со своей стороны президент России подчеркнул недопустимость перекладывания ответственности за происходящее на плечи РФ, так как именно НАТО предпринимает опасные попытки освоения украинской территории и наращивает военный потенциал у российских рубежей.

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