В МИД РФ заявили о проработке ответа на возможные санкции США

Москва прорабатывает ответные меры на возможные американские санкции. Об этом 10 декабря заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский.

«Санкционная тема, она никуда не ушла, она прочно закрепилась, к сожалению. Мы прорабатываем вместе с ведомствами ответные меры, но принцип один — не навредить своей экономике, не навредить нашим производителям и создавать условия для того, чтобы в любых условиях, даже при каких-то серьезных политических разногласиях, оставалось окно для конструктивного взаимодействия», — сообщил он на международном экспортном форуме «Сделано в России» в Москве.

Днем ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что на любые санкции против России последует зеркальный или асимметричный ответ.

За день до этого президент США Джо Байден заявил, что во время онлайн-саммита он предупредил российского лидера Владимира Путина о готовности американской администрации ввести суровые экономические меры в случае «вторжения РФ на Украину». По словам лидера США, он понимает, что Россия ответит на эти суровые рестрикции.

Тогда же стала известна реакция Путина на угрозу Байдена о введении санкций. По словам Пескова, российский лидер отметил, что рестрикции — вещь не новая, они принимаются достаточно длительное время, только никакого положительного эффекта ни для США, ни для России не дают. Сам президент назвал попыткой сдержать развитие России заявления США о том, что ограничения и санкции вводятся под предлогом безопасности Штатов.

7 декабря в закрытом режиме по защищенному каналу видеосвязи прошли переговоры Путина и Байдена. Общение глав государств длилось два часа.

Байден обратил внимание на якобы угрожающий характер передвижений российских войск вблизи украинских границ и обозначил санкционные меры, которые США и их союзники были бы готовы применить в случае дальнейшего ухудшения обстановки. Со своей стороны президент России подчеркнул недопустимость перекладывания ответственности за происходящее на плечи РФ, так как именно НАТО предпринимает опасные попытки освоения украинской территории и наращивает военный потенциал у российских рубежей.