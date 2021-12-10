Юрист оценила идею штрафов за сдачу квартир в аренду в обход системы ГИС

База данных системы ГИС необходима, чтобы граждане, получающие доход от сдачи в аренду недвижимости, платили налоги. На это указала адвокат, специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш.

В беседе с RT в пятницу, 10 декабря, Ярмуш пояснила, что ГИС также нужна и потенциальным арендаторам, потому что с ее помощью можно проверить добросовестность арендодателей.

«Без регистрации в этой базе будет фактически видно, что человек вел себя недобросовестно: как минимум — не платил налоги, а как максимум — обманывал своих арендаторов», — подчеркнула юрист.

Ярмуш также напомнила об опыте других стран, где договоры о сдаче недвижимости в аренду в обязательном порядке регистрируются, даже если заключены на срок менее года.

Ранее в этот день юрист по недвижимости и аренде Елена Нестерович в беседе с телеканалом «Звезда» выразила опасения, что использование ГИС для снижения количества «теневых» сделок по аренде недвижимости может нести в себе некоторые риски. По ее словам, они могут быть связаны как с уходом некоторых людей от регистрации в системе, так и с некорректной работой самой системы.

«Не всегда система работает корректно, не всегда заносятся все данные. Не всегда они отображаются верно», — пояснила специалист.

Ранее 10 декабря Минстрой РФ предложил ввести штрафы за сдачу квартир в аренду в обход системы ГИС, разработка которой сейчас ведется. Делается это для того, чтобы обеспечить защиту прав арендодателей и арендаторов, а также безопасность и сохранность инвестиций.

Согласно законопроекту, владелец жилья под аренду должен будет в течение 30 дней с момента заключения договора или внесения в него изменений сообщить об этом на электронной платформе, отмечает «Москва 24». В случае обхода регистрации сделок предлагается ввести штраф: гражданам — до 5 тыс. рублей, а компаниям — до 50 тыс. рублей, пишет сайт kp.ru.

Платформа с момента создания будет на 100% принадлежать государству. Для создания и эксплуатации системы планируется привлечь частного инвестора, чтобы не вкладывать бюджетные средства в ее создание. Контролировать проект продолжит Минстрой, отмечает телеканал «360».

В Минстрое добавили, что разработку ГИС начали по поручению президента России Владимира Путина в этом году. В начале ноября проект передали в профильные ведомства для согласования.