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В МИД ФРГ заявили о необходимости дипломатического решения конфликта на Украине

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Конфликт на Украине возможно урегулировать только дипломатическим путем. Такое мнение глава МИД Германии Анналена Бербок выразила в пятницу, 10 декабря, на совместной пресс-конференции с польским коллегой Збигневом Рау.

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По словам министра, партнеры по Евросоюзу должны искать возможности для вклада в дипломатическое решение. Решающую роль в ситуации с Украиной играют Минские соглашения об урегулировании конфликта в Донбассе, пишет REGNUM.

Также Бербок подчеркнула, что в контексте ситуации на Украине ФРГ привержена своим обязательствам в рамках НАТО, передает RT.

Ранее, 7 декабря, глава Белого дома Джо Байден во время переговоров с российским лидером Владимиром Путиным сообщил ему об обеспокоенности Вашингтона и европейских союзников из-за якобы наращивания военного присутствия РФ у границ Украины.

Путин же подчеркнул, что не нужно перекладывать ответственность на плечи РФ, так как именно НАТО предпринимает опасные попытки освоения украинской территории и наращивает военный потенциал у российских рубежей.

8 декабря президент РФ назвал провокационным вопрос о «нападении» на Украину. Он отметил, что Россия проводит миролюбивую внешнюю политику, но у нее есть право защищать свою безопасность.

Отношения России и Украины осложнились после того, как в 2014 году на Украине произошел госпереворот. Киев начал военную операцию против Донбасса, жители которого не согласились с итогами смены власти. При этом руководство Крыма приняло решение о проведении референдума о воссоединении с Россией. В результате референдума 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя проголосовали за вхождение полуострова в состав РФ.

Несмотря на итоги референдума, Киев продолжает считать Крым своей территорией. Москва неоднократно заявляла, что вопрос принадлежности субъекта закрыт навсегда.

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