Viasat проведет ребрендинг онлайн-кинотеатра ViP Play

Лидер рынка платного телевидения России, группа компаний Viasat, готовится провести реберендинг одного из своих ведущих продуктов – видеосервиса ViP Play. Ключевые изменения затронут подписку онлайн-кинотеатра. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

В начале 2022 года Viasat планирует изменить позиционирование сервиса ViP Play и визуальное сопровождение бренда. Название полностью заменят и представят обновлённую айдентику продукта.

Решение о ребрендинге было принято Viasat в связи с недавно проведенным исследованием аудитории с помощью ведущего международного агентства маркетинговых исследований Kantar.

Пандемия коронавирусной инфекции также сыграла ключевую роль в принятии решения о ребрендинге сервиса. На фоне роста популярности онлайн-кинотеатров возрастает борьба за время зрителя.

«Рынок за последние годы существенно изменился. Нужно соответствовать этим изменениям. Благодаря ребрендингу бренд станет ярким, запоминающимся понятным и четким. Обновленный продукт позволит привлечь еще больше пользователей и укрепить позиции компании на рынке», - отмечает генеральный директор Viasat Алексей Кроль.