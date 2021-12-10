Прокуратура проверила качество сбрасываемых вод в Тверской области

Волжская природоохранная прокуратура провела проверку качества сбрасываемых сточных вод в Иваньковское водохранилище в Тверской области. В ходе мониторинга выявлено превышение допустимой концентрации загрязняющих веществ.

По данным правоохранительных органов, сброс осуществляло предприятие химической промышленности в Конаковском районе. В воде выявлено превышение концентрации по сульфатам, железу и нефтепродуктам. Об этом пишут «Тверские ведомости».

Прокуратура потребовала возложить на предприятие обязанность выполнить мероприятия по снижению концентрации веществ. На данный момент требование исполнено. На предприятии выполнена очистка приемных камер, промыты инженерные сети и отремонтированы насосы.

Ранее сотрудники Росприроднадзора проверили состояние реки Дон в Липецкой и Воронежской областях. Специалисты установили контрольные точки выше и ниже мест сбросов воды предприятий и водоканалов. В Липецкой области допустимые концентрации меди превышены в десять раз, марганца — в четыре раза, фенолов — в три раза.