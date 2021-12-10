«Репортеры без границ» осудили решение суда по экстрадиции Ассанжа
Международная организация «Репортеры без границ» осудила решение британского суда об удовлетворении апелляции министерства юстиции США по делу об экстрадиции основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Соответствующее заявление в пятницу, 10 декабря, приводится на сайте организации.
«Мы осуждаем сегодняшнее решение <...> суда Соединенного Королевства разрешить экстрадицию Джулиана Ассанжа в США, которое окажется историческим в связи с рядом неправильных причин. Мы полностью уверены, что Джулиан Ассанж стал жертвой своего вклада в журналистику», — приводятся в заявлении слова генерального секретаря организации Кристоф Делуар.
Он также отметил, что организация выступает в защиту Ассанжа, поскольку считает приговор ему опасным прецедентом, который может пагубно отразиться на свободе СМИ в будущем.
«Пора раз и навсегда положить конец этому преследованию, длившемуся более десяти лет. Пора освободить Ассанжа», — подчеркнул генеральный секретарь организации.
Ранее в этот день апелляционный суд Англии и Уэльса отменил запрет на экстрадицию Ассанжа в Соединенные Штаты. Невеста Ассанжа Стелла Моррис заявила, что решение суда по его экстрадиции в США будет оспорено в кратчайшие сроки.
Дело вернут в суд первой инстанции, который ранее постановил, что мужчина не может быть выдан в США из-за риска его самоубийства. В решении суда также указано, что Ассанж должен оставаться под стражей.
В конце октября на шествии в центре Лондона Морис заявила, что выдать основателя WikiLeaks Соединенным Штатам — «нечто непостижимое» со стороны Великобритании. Особенно после того, как стали известны планы ЦРУ убить журналиста, пока он скрывался в посольстве Эквадора.
В настоящее время основатель WikiLeaks находится под стражей в Великобритании. В 2019 году Вашингтон предъявил ему обвинения по 18 пунктам, в том числе в нарушении закона о шпионаже и сговоре с целью взлома правительственного компьютера. Журналисту в США грозит 175 лет лишения свободы.
С 2012 года журналист скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне, однако в 2019 году был передан британским властям.