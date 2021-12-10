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«Репортеры без границ» осудили решение суда по экстрадиции Ассанжа

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Международная организация «Репортеры без границ» осудила решение британского суда об удовлетворении апелляции министерства юстиции США по делу об экстрадиции основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Соответствующее заявление в пятницу, 10 декабря, приводится на сайте организации.

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«Мы осуждаем сегодняшнее решение <...> суда Соединенного Королевства разрешить экстрадицию Джулиана Ассанжа в США, которое окажется историческим в связи с рядом неправильных причин. Мы полностью уверены, что Джулиан Ассанж стал жертвой своего вклада в журналистику», — приводятся в заявлении слова генерального секретаря организации Кристоф Делуар.

Он также отметил, что организация выступает в защиту Ассанжа, поскольку считает приговор ему опасным прецедентом, который может пагубно отразиться на свободе СМИ в будущем.

«Пора раз и навсегда положить конец этому преследованию, длившемуся более десяти лет. Пора освободить Ассанжа», — подчеркнул генеральный секретарь организации.

Ранее в этот день апелляционный суд Англии и Уэльса отменил запрет на экстрадицию Ассанжа в Соединенные Штаты. Невеста Ассанжа Стелла Моррис заявила, что решение суда по его экстрадиции в США будет оспорено в кратчайшие сроки.

Дело вернут в суд первой инстанции, который ранее постановил, что мужчина не может быть выдан в США из-за риска его самоубийства. В решении суда также указано, что Ассанж должен оставаться под стражей.

В конце октября на шествии в центре Лондона Морис заявила, что выдать основателя WikiLeaks Соединенным Штатам — «нечто непостижимое» со стороны Великобритании. Особенно после того, как стали известны планы ЦРУ убить журналиста, пока он скрывался в посольстве Эквадора.

В настоящее время основатель WikiLeaks находится под стражей в Великобритании. В 2019 году Вашингтон предъявил ему обвинения по 18 пунктам, в том числе в нарушении закона о шпионаже и сговоре с целью взлома правительственного компьютера. Журналисту в США грозит 175 лет лишения свободы.

С 2012 года журналист скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне, однако в 2019 году был передан британским властям.

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