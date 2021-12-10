Зеленский провел переговоры с Макроном

Президент Украины Владимир Зеленский 10 декабря заявил, что провел беседу с французским коллегой Эммануэлем Макроном, лидеры договорились о дальнейших совместных шагах.

Как уточнил украинский президент, в ходе переговоров поднимался вопрос разблокировки нормандского формата.

«Обсуждены угрозы энергетической безопасности Украины и диверсификация источников энергии. Благодарен президенту Франции за положительную оценку проводимых реформ», — написал Зеленский в Twitter.

Накануне Макрон сообщил о планах провести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным на следующей неделе.

9 декабря состоялись переговоры Зеленского и президента США Джо Байдена. Лидеры обсудили возможные форматы урегулирования конфликта в Донбассе и затронули ход внутренних реформ на Украине.

С 2014 года Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия многократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта.