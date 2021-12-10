В Сыктывкаре повысили стоимость школьного питания

Мэр Сыктывкара Наталья Хозяинова подписала постановление, в котором утверждена стоимость школьных обедов на 2022 год. В среднем обеды подорожают более чем на 30 рублей.

Согласно документу, питание для учащихся 1–4-х классов в первой смене будет стоить 95 рублей. На текущий момент его стоимость составляет 61,26 рубля. Для учеников 1–4-х классов второй смени стоимость обедов вырастет до 120 рублей, пишет ИА «Комиинформ». Стоимость второго питания для школьников 1–4-х классов с ограниченными возможностями здоровья составит 25 рублей.

Обеды для учащихся 5–11-х классов, состоящих на учете в противотуберкулезном диспансере, а также дети, чьи родители погибли при исполнении воинского долга, будут получать питание за 42,92 рубля. Нынешняя стоимость составляет 41,27 рубля. Второе питание для учащихся 5–11-х классов будет стоить 120 рублей.

Питание школьников различных социальных категорий обеспечивается за счет бюджета региона.

Ранее депутаты Владивостока поддержали повышение стоимости дополнительного питания для отдельных категорий школьников. Такую меру объяснили улучшением качества питания учеников.