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Путин рассказал о перспективах Молдавии в случае ее участия в работе ЕАЭС

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Активное участие Молдавии в работе Евразийского экономического союза (ЕАЭС) помогло бы республике решать некоторые проблемы, в том числе в сфере энергетики. Об этом 10 декабря заявил президент РФ Владимир Путин.

«Кстати говоря, и Молдавия тоже проявляла к этому (партнерству с ЕАЭС. — Ред.) в свое время интерес. Мы знаем сейчас, как складывается энергетическая ситуация в Европе. Ну, Молдавия была бы поближе к решению некоторых вопросов и легче бы, наверное, решала те проблемные вопросы, которые возникают, просто была бы в курсе хотя бы происходящих событий и принимаемых нами решений», — отметил он на заседании Высшего Евразийского экономического совета.

«Мы договорились, исходя из общих интересов, решили эти вопросы», — сказал глава государства про российско-молдавские договоренности по поставкам газа. «Но в целом — это совершенно очевидный факт — были бы в материале, легче было бы решать вопросы, о которых мы говорим», — выразил уверенность президент.

Также Путин обратил внимание на то, что к деятельности Евразийского союза всё активнее подключаются государства-наблюдатели, и поприветствовал Кубу и Узбекистан. По его словам, «эти государства имеют возможность участвовать в деятельности интеграционных органов на всех уровнях, знакомиться с процессом подготовки интеграционных документов и использования в своих целях принятых решений».

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Государствами — членами ЕАЭС являются Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия. В 2018 году статус наблюдателя в этой организации получила Молдавия. В 2020-м наблюдателями при ЕАЭС стали также Узбекистан и Куба.

Статус государства-наблюдателя предусмотрен ст. 109 Договора о ЕАЭС, согласно которому представители государства, имеющего такой статус, могут присутствовать по приглашению на заседаниях органов ЕАЭС без права участия в принятии решений и получать принимаемые органами союза документы, не носящие конфиденциального характера.

Наблюдатели обязаны воздерживаться от любых действий, способных нанести ущерб интересам союза и стран-участниц, говорится в материалах Евразийской экономической комиссии.

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