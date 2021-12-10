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Минстрой предложил штрафы до 10 тыс. рублей за заключение договоров аренды вне ГИС

«Ъ»: Минстрой предложил штрафы до 10 тыс. рублей за заключение договоров аренды вне ГИС
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Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства России разработало законопроект о создании государственной информационной системы (ГИС) для контроля за операциями по аренде квартир, апартаментов и машино-мест. Об этом в пятницу, 10 декабря, сообщает «Коммерсант».

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Согласно законопроекту, владельцев квартир, апартаментов, машино-мест и их арендаторов обяжут производить все расчеты через ГИС, созданную Минстроем. В течение 30 дней со дня заключения договоров или внесения в них изменений в систему потребуется ввести данные о сроках и объеме оплаты недвижимости.

Если расчеты проводятся вне этой системы, физическим лицам будет грозить штраф в размере от 500 до 2,5 тыс. рублей, юридическим лицам — от 5 тыс. до 10 тыс. рублей, уточняет «Газета.Ru». За отказ оставлять необходимую информацию в ГИС или предоставление ложных сведений будет грозить штраф для физлиц 3–5 тыс. рублей, для юрлиц — 30–50 тыс. рублей.

В Минстрое, который будет оператором ГИС, подчеркнули, что систему создают для повышения прозрачности рынка аренды, обеспечения защиты прав арендодателей и арендаторов, безопасности и сохранности инвестиций. Платформа будет полностью принадлежать государству, оператором будет Минстрой.

Комментируя инициативу Минстроя, юрист «Единого центра защиты» Андрей Мельниченко отметил в беседе с «Известиями», что принятие закона о «прозрачности» аренды недвижимости неизбежно приведет к увеличению средней стоимости найма жилья, ведь необходимость оплаты налогов для арендодателей повлечет желание сохранить прежний уровень дохода от сдачи. Вместе с тем Мельниченко отметил, что теперь, чтобы доказать факт оплаты аренды, не нужно будет предоставлять расписку — информация будет содержаться в системе.

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