Расселение аварийных домов планируют завершить до 2023 года в Башкирии

Власти Башкортостана намерены досрочно расселить жилые дома, признанные аварийными до 1 января 2017 года. План по расселению озвучили в фонде содействия реформированию ЖКХ.

По данным министерства строительства и архитектуры республики, завершить расселение планируется до 2023 года. В 19 муниципалитетах требуется расселить 134 дома, чтобы улучшить жилищные условия 2,8 тыс. граждан. На эти цели направят 1,82 млрд рублей, пишет «МедиаКорСеть».

В Уфе требуется расселить 71 многоквартирный дом. Половина граждан уже получила новые квартиры, в расселении нуждаются еще свыше 1,4 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что ускорить расселение аварийного жилья планируют в Оренбургской области. Для досрочного завершения программы в бюджете заложено дополнительное финансирование. На 2022 и 2023 годы будут перераспределены средства Фонда содействия реформированию ЖКХ и областного бюджета, которые удалось сэкономить по заключенным в 2021 году госконтрактам.