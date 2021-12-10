Прямой эфир
Общество
В Дубне построят крупнейший в РФ завод по производству вычислительной техники
Политика
Путин предложил Совбезу РФ обсудить вопросы экономической безопасности
Экономика
Мантуров спрогнозировал рост розничной торговли в 2021 году
Политика
В Кремле заявили о подготовке документа по вопросам безопасности в Европе
Экономика
ЦБ протестирует обмен цифрового рубля на иностранную валюту
Экономика
Малый бизнес попросил Госдуму смягчить нормы законопроекта о QR-кодах
Пресс-релизы
Компании будут повышать квалификацию сотрудников в 2022 году
Авто
Эксперимент по переходу на электронные СТС признали успешным
Мир
Президент ЮАР пригласил специалистов из стран БРИКС для изучения мутаций COVID-19
Общество
Метеоролог предупредила москвичей о похолодании до –24 градусов
Сюжет:

Аналитики JPMorgan спрогнозировали конец пандемии коронавируса в 2022 году

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Окончание пандемии коронавируса и полное восстановление мировой экономики в 2022 году спрогнозировали аналитики JPMorgan Chase Global Research. Об этом сообщает Axios.

Санитарный пароль: как Россия блокирует распространение «Омикрона»
И сколько пассажиров уже обследовали в аэропортах

Эксперты полагают, что создание новых терапевтических средств и вакцин приведет к восстановлению и возвращению глобальной мобильности, а также высвобождению накопившегося спроса у потребителей, сообщается на сайте kp.ru.

«Этот прогноз объясняется достижением коллективного иммунитета среди населения, а также человеческой изобретательностью», — заявил ведущий аналитик банка JP Morgan Марко Коланович.

При этом специалист предупредил инвесторов о возможных рисках в следующем году. Он отнес к ним усиление геополитической напряженности в Европе и Азии, энергетический кризис, неопределенность по поводу уровня инфляции, а также нормализацию денежно-кредитной политики, пишет REGNUM.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), во всем мире насчитывается 267 млн заболевших COVID-19 за всё время распространения коронавируса, 5,2 млн из них скончались. Наиболее сложная ситуация наблюдается в США, Индии, Бразилии и Великобритании.

Ранее, 8 декабря, в ВОЗ сообщили, что смертность от последствий COVID-19 во всем мире выросла на 10% по сравнению с предыдущей неделей. С 25 ноября по 5 декабря было зафиксировано около 52,6 тыс. смертей по всему миру. Однако в организации добавили, что американский регион стал единственным, в котором зафиксировали рост и заболеваемости, и смертности.

В РФ проходит масштабная кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021