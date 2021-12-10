Аналитики JPMorgan спрогнозировали конец пандемии коронавируса в 2022 году

Окончание пандемии коронавируса и полное восстановление мировой экономики в 2022 году спрогнозировали аналитики JPMorgan Chase Global Research. Об этом сообщает Axios.

Эксперты полагают, что создание новых терапевтических средств и вакцин приведет к восстановлению и возвращению глобальной мобильности, а также высвобождению накопившегося спроса у потребителей, сообщается на сайте kp.ru.

«Этот прогноз объясняется достижением коллективного иммунитета среди населения, а также человеческой изобретательностью», — заявил ведущий аналитик банка JP Morgan Марко Коланович.

При этом специалист предупредил инвесторов о возможных рисках в следующем году. Он отнес к ним усиление геополитической напряженности в Европе и Азии, энергетический кризис, неопределенность по поводу уровня инфляции, а также нормализацию денежно-кредитной политики, пишет REGNUM.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), во всем мире насчитывается 267 млн заболевших COVID-19 за всё время распространения коронавируса, 5,2 млн из них скончались. Наиболее сложная ситуация наблюдается в США, Индии, Бразилии и Великобритании.

Ранее, 8 декабря, в ВОЗ сообщили, что смертность от последствий COVID-19 во всем мире выросла на 10% по сравнению с предыдущей неделей. С 25 ноября по 5 декабря было зафиксировано около 52,6 тыс. смертей по всему миру. Однако в организации добавили, что американский регион стал единственным, в котором зафиксировали рост и заболеваемости, и смертности.

В РФ проходит масштабная кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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